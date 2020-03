தேசிய செய்திகள்

செல்போன்கள் மீதான ஜிஎஸ்டி 12-ல் இருந்து 18 சதவீதமாக அதிகரிப்பு - நிர்மலா சீதாராமன் + "||" + Finance Minister Nirmala Sitharaman: It was decided to raise the GST rate on mobile phones and specific parts, presently attracting 12% GST, to be taxed at 18%.

செல்போன்கள் மீதான ஜிஎஸ்டி 12-ல் இருந்து 18 சதவீதமாக அதிகரிப்பு - நிர்மலா சீதாராமன்