தேசிய செய்திகள்

வெளிநாடுகளில் இருந்து வந்த 12 லட்சம் விமான பயணிகளுக்கு மருத்துவ சோதனை - மத்திய மந்திரி தகவல் + "||" + Medical check-up for over 12 lakh air travelers from overseas - Central Ministerial Information

வெளிநாடுகளில் இருந்து வந்த 12 லட்சம் விமான பயணிகளுக்கு மருத்துவ சோதனை - மத்திய மந்திரி தகவல்