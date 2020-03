தேசிய செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் : கர்நாடகாவில் 7,8,9-ம் வகுப்பு தேர்வுகள் ஒத்திவைப்பு + "||" + Karnataka: As a precautionary measure, state education minister S Suresh Kumar has instructed to postpone the examinations of 7th, 8th and 9th classes until 31st March 2020.

