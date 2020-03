மாநில செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கை: வருகிற 31 ந்தேதி வரை புதுச்சேரியில் தொடக்க பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை + "||" + Coronavirus antiviral activity Until 31st coming Holidays for elementary schools in Puducherry

