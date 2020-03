தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 125 ஆக உயர்வு + "||" + Ministry of Health and Family Welfare: Total number of confirmed #COVID19 cases in India is 125

