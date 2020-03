உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் யாரை எளிதில் தாக்கும்... யாருக்கு அதிக ஆபத்து...எச்சரிக்கை! + "||" + Coronavirus: Government release list of those most at risk from the pregnant to obese

கொரோனா வைரஸ் யாரை எளிதில் தாக்கும்... யாருக்கு அதிக ஆபத்து...எச்சரிக்கை!