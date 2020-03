மாநில செய்திகள்

கொரோனா காரணமாக பேரவையை ஒத்திவைக்க வேண்டிய அவசியமில்லை- முதல்வர் பழனிசாமி + "||" + Because of the corona There is no need to adjourn the Convention Chief Minister Palanisamy

