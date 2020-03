தேசிய செய்திகள்

மலேசியா, பிலிப்பைன்ஸ், ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து பயணிகள் இந்தியா வரத்தடை + "||" + India bans entry of passengers from Afghanistan, Philippines, Malaysia with immediate effect.

மலேசியா, பிலிப்பைன்ஸ், ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து பயணிகள் இந்தியா வரத்தடை