மாநில செய்திகள்

கொரோனாவிற்கு புதிதாக மருந்து கண்டு பிடித்தால் சுகாதாரத்துறையை அணுகலாம் - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் + "||" + If you find a new drug for corona, you can access the healthcare industry Minister Vijayabaskar

கொரோனாவிற்கு புதிதாக மருந்து கண்டு பிடித்தால் சுகாதாரத்துறையை அணுகலாம் - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்