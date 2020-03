உலக செய்திகள்

"சீன வைரஸ்" என கூறிய அதிபர் டிரம்ப் : சீனா கண்டனம் + "||" + Chinese officials condemned Trump's comments, saying his his tweet smeared China

