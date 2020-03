மாநில செய்திகள்

அரசு பேருந்து ஓட்டுநர், நடத்துநர்களுக்கு முகக்கவசம் வழங்கப்படும்; அமைச்சர் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் + "||" + Masks to be given to State bus drivers and conductors; Minister MR. Vijayabaskar

