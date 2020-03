மாநில செய்திகள்

ஒரு நாளைக்கு 25 லிட்டர் பால் தரும் கலப்பின பசுக்கள் உருவாக்கப்படும்; முதல் அமைச்சர் அறிவிப்பு + "||" + Hybrid cows will produce 25 liters of milk per day; CM announcement

ஒரு நாளைக்கு 25 லிட்டர் பால் தரும் கலப்பின பசுக்கள் உருவாக்கப்படும்; முதல் அமைச்சர் அறிவிப்பு