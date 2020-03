மாநில செய்திகள்

சி.ஏ.ஏ.க்கு எதிராக சென்னை வண்ணாரப்பேட்டையில் நடைபெற்று வந்த போராட்டம் தற்காலிகமாக ஒத்திவைப்பு + "||" + The protests against the CAA at Chennai Wasarapet have been temporarily postponed

