தேசிய செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் காரணமாக 8 ஆம் வகுப்பு வரை தேர்வுகள் கிடையாது; உ.பி அரசு உ.பி அரசு அறிவிப்பு + "||" + Coronavirus: All UP govt school students of classes 1 to 8 to get promoted without exams

கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் காரணமாக 8 ஆம் வகுப்பு வரை தேர்வுகள் கிடையாது; உ.பி அரசு உ.பி அரசு அறிவிப்பு