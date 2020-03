உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் ஒரு பொருளின் மேற்பரப்பில் எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும்? + "||" + Covid-19: How long does the coronavirus last on surfaces?

கொரோனா வைரஸ் ஒரு பொருளின் மேற்பரப்பில் எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும்?