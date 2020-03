உலக செய்திகள்

கடன் வசூலிப்பதை 6 மாதங்களுக்கு நிறுத்தி வைக்க வங்கிகளுக்கு உத்தரவு

President orders banks to suspend loan recoveries from businesses for 6 months

