மாநில செய்திகள்

நான் முதல்வர் அல்ல, மக்கள் சேவகன்; முதல்வர் வாகனத்தில் செல்வதை விட மாட்டு வண்டியில் செல்வதே மகிழ்ச்சி - முதல்வர் பழனிசாமி + "||" + I am not the chief, but the servant of the people; Rather than go to the CM vehicle Going to the cart is a pleasure- Chief Minister Palanisamy

