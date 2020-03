மாநில செய்திகள்

"ஒரே நாடு, ஒரே ரேஷன் கார்டு" ஏப்ரல் 1-ம் தேதி முதல் தமிழகம் முழுவதும் அமல் + "||" + OneNation OneRation From 1st April All over Tamil Nadu

"ஒரே நாடு, ஒரே ரேஷன் கார்டு" ஏப்ரல் 1-ம் தேதி முதல் தமிழகம் முழுவதும் அமல்