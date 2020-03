தமிழகத்தில் மேலும் ஒருவருக்கு கொரோனா: அயர்லாந்தில் இருந்து தமிழகம் வந்த 21 வயது மாணவர் பாதிப்பு

சென்னை

அயர்லாந்தில் இருந்து கடந்த 17 ந்தேதி சென்னை வந்த 21 வயது மாணவர் ஒருவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர கண்காணிப்பில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் அவருடன் இருந்தவர்களை பரிசோதிக்க முடிவு செய்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கூறியதாவது:-

அயர்லாந்தில் இருந்து சென்னை வந்த 21 வயது இளைஞருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது உறுதியானது. சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் அந்த இளைஞர் தீவிர கண்காணிப்பில் இருக்கிறார்.

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட இளைஞரின் உடல்நிலை சீராக இருக்கிறது. அந்த இளைஞர் யாருடன் தொடர்பில் இருந்தார் என்பதை கண்டறிய தீவிர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நபர் டெல்லி வந்து ரெயில் மூலம் சென்னை வந்துள்ளார் என அவர் கூறினார்.

தமிழகத்தில் ஏற்கனவே 2 பேர் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டு உள்ள நிலையில் மேலும் ஒருவர் கொரோனா வைரசின் பாதிப்பிற்கு உள்ளார். இதனால் பாதிப்பு எண்ணிகை 3 ஆக உயர்ந்து உள்ளது.

இந்தியா முழுவதும் 171 பேர் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்புக்கு சிகிச்சை பெற்றுவருகின்றனர்.

#coronaupdate: 21 Y student from Dublin,Ireland tested positive for #Covid19. On his arrival on 17.3 @Chennai,he was screened & home quarantined.Y’day18.3 he reported to RGGH with symptoms.Samples sent for testing y’day,confirmed positive today. Pt is stable in isolation at RGGH.