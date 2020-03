தேசிய செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு: வெளிநாட்டு விமானங்கள் இந்தியாவில் தரை இறங்க ஒரு வாரம் தடை + "||" + No scheduled international commercial passenger flights shall be allowed to land in India from March 22 for one week.

