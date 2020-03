தேசிய செய்திகள்

நாட்டில் போதுமான அளவில் முகக்கவசங்கள் கிடைக்கின்றன - மத்திய அரசு + "||" + Lav Agarwal, Joint Secretary, Health Ministry: N-95 masks are available in adequate quantity in the country

