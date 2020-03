கொரோனா பாதிப்பு: சீனா ஏற்பாடு செய்துள்ள வீடியோ கான்பரன்சிங்கில் கலந்து கொள்ளும் இந்தியா

புதுடெல்லி

கொரோனா வைரஸ் உலகம் முழுவதும் வேகமாக பரவி வருகிறது. சீனாவில் இருந்து பரவ தொடங்கிய இந்த கொடிய வைரஸ் உலகம் முழுவதும் உயிர்பலி வாங்கி வருகிறது. இந்தியாவிலும் கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டோர் கண்டறியப்பட்டு உள்ளனர். சீனா, தென்கொரியா, ஈரான், இத்தாலி உள்ளிட்ட நாடுகளிலும் கொரோனா வைரஸ் கடும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

உலக அளவில் கொரோனா வைரசால் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை 10,035 ஆக உயர்ந்துள்ளது. உலகளவில் கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 2,44,979 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இந்தியாவில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை 206 ஆக உயர்ந்து உள்ளது.

இத்தாலியில் 3,405 பேரும், சீனாவில் 3,245 பேர், ஈரான் - 1,284 பேர், ஸ்பெயின் - 831 பேர், இதையடுத்து இந்தியாவில் 5 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

சீனாவின் இறப்பு எண்ணிக்கை, இப்போது 3,248 ஆக உள்ளது, இதில் நேற்று இத்தாலி முந்தியது, அங்கு 3,400 க்கும் மேற்பட்டோர் இறந்துள்ளனர். இதற்கிடையில், இரண்டாவது இரண்டாவது நாளாக, சீனாவில் உள்ளூர் புதிய கொரோனா பாதிப்புகள் எதுவும் இல்லை.

சீனாவில் நேற்றுமட்டும் 39 புதிய கொரோனா வைரஸ் வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன - இவை அனைத்தும் வெளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டவை என்று தேசிய சுகாதார ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த் நிலையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுநோய்களைத் தடுப்பதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் வழிகள் குறித்து விவாதிக்க இந்தியா மற்றும் பிற தெற்காசிய நாடுகளைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் இன்று சீனா ஏற்பாடு செய்யும் வீடியோ கான்பரன்சிங்கில் கலந்து கொள்வார்கள் என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இந்த வீடியோ கான்பரன்சிங் நடத்துவது குறித்து டுவிட்டரில் இந்தியாவுக்கான சீனாவின் தூதர் சன் வீடோங் அறிவித்துள்ளார்.

கொரோனாவின் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு குறித்து தெற்காசியாவில் உள்ள 10 க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுடன் சீனா இன்று வீடியோ கான்பரன்சிங்கை நடத்துகிறது. சீனா தனது நட்பு அண்டை நாடுகளை துன்பங்களுக்கு மத்தியில் ஒற்றுமையின் உணர்வுடன் ஆதரிக்கும் மற்றும் உதவும் என கூறினார்.

China will hold a video conference with more than 10 countries in the Eurasian and South Asia on prevention&control of #Covid-19 today. China will support&assist its friendly neighbors in the spirit of solidarity amid adversity.