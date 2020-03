சென்னை

தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் டுவிட்டரில் கூறி இருப்பதாவது:-

#Coronaupdate: @MoHFW_INDIA approves the 5th testing center for #Covid19 at #Salem Govt.Medical College Hospital. The lab is functional with immediate effect & will begin testing of #Covid19 samples #TNHealth#vijayabaskar#TN_Together_AgainstCorona