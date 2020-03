தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் மேலும் 12 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி: மத்திய அரசின் சுய ஊரடங்கு உத்தரவை மாநில அரசு முழுமையாக ஆதரிக்கும் - பினராயி விஜயன் + "||" + Kerala CM Pinarayi Vijayan: State govt will fully support the 'Janata Curfew' called by Prime Minister on March 22.

