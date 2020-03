தேசிய செய்திகள்

சாதாரண இருமல், காய்ச்சலுடன் யார் அனுமதிக்கப்பட்டாலும் கொரோனா சோதனை- மத்திய சுகாதாரத்துறை + "||" + Coughing, with fever No matter who is admitted to hospitals Corona test for them Central Health Department

சாதாரண இருமல், காய்ச்சலுடன் யார் அனுமதிக்கப்பட்டாலும் கொரோனா சோதனை- மத்திய சுகாதாரத்துறை