கொரோனா நடவடிக்கை: மாநில எல்லைகளை மூட உத்தரவிட்ட தமிழக அரசுக்கு ப.சிதம்பரம் பாராட்டு

கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா எல்லைகள் வரும் 31ம் தேதி வரை மூடப்படுகிறது என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. இந்தநிலையில்

தமிழகத்தில் இன்று முதல் வரும் 31ஆம் தேதி வரை மூன்று மாநில எல்லைகளை மூட உத்தரவிட்ட, அரசுக்கு முன்னாள் மத்திய நிதி அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர், தமிழக முதலமைச்சர் மிகவும் துணிச்சலான முடிவை எடுத்திருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். படிப்படியாக நடவடிக்கை எடுப்பது சரியான அணுகுமுறையாக இருக்காது என்றும், மக்கள் அனைவரும் தைரியமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் ப.சிதம்பரம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

அதனை தொடர்ந்து அவர் வெளியிட்டுள்ள மற்றொரு டுவிட்டர் பதிவில்

அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாநிலம், ஜெர்மனியின் பவேரியா மாநிலம் அறிவித்ததைப் போல் தமிழ்நாடு அரசு முழுமையான ஊரடங்கை (முடக்கத்தை) அறிவிக்க வேண்டும். மாநில எல்லைகளை மூடினால் போதாது, ஊரடங்கை அறிவித்து அமல் படுத்த வேண்டும். ஊரடங்கைத் தவிர்க்க முடியாது. நாளை செய்ய இருப்பதை இன்றே செய்யலாமே? தமிழ்நாட்டு மக்கள் உலக நடப்புகளை அறிந்தவர்கள், புத்திசாலிகள். அரசு நடவடிக்கையைப் பாராட்டுவார்கள் என பதிவிட்டுள்ளார்.

I compliment Tamil Nadu for closing its borders. @EPSTamilNadu should be bold and announce a lockdown immediately.



I compliment @uddhavthackeray for getting close to a lockdown. This is not the time for a step by step approach. Be bold, and lockdown all towns and cities.