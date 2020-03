கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு தமிழகத்தில் 6 ஆக உயர்வு

சென்னை

உலகம் முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் வேகமாக பரவி பல்வேறு பாதிப்புகளை உண்டாக்கி வருகிறது. அதனை தடுக்க பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை பாதிக்கப்பட்ட நாடுகள் எடுத்து வருகின்றன.

உலகம் முழுவதும் கொரோனா பாதிப்புக்கு உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை 11 ஆயிரத்து 400ஐ தாண்டியுள்ளது. அமெரிக்காவில் கொரோனா நோய் தொற்றுக்கு மேலும் 19 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இதனால் அந்நாட்டில் மட்டும் கொரோனாவுக்கு பலியானோரின் எண்ணிக்கை 275ஆக அதிகரித்துள்ளது. இதேபோல் தென்கொரியாவில் 8 பேரும், சீனாவில் 7 பேரும், சிங்கப்பூரில் 2 பேரும், பாகிஸ்தான், மெக்சிகோ, மொரீசியஸ் நாடுகளில் தலா ஒருவரும் கொரோனாவுக்கு பலியாகியுள்ளனர். இதனால் உலகில் கொரோனாவுக்கு பலியானோரின் எண்ணிக்கை 11 ஆயிரத்து 400ஐ தாண்டியுள்ளது.

உலகில் கொரோனா பாதித்தோரின் எண்ணிக்கை 2 லட்சத்து 76 ஆயிரத்து 600ஐ தாண்டியுள்ளது. இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பால் 4 பேர் உயிர் இழந்து உள்ளனர் . 298 பேர் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.

தமிழகத்தில் கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 6 ஆக உயர்ந்து உள்ளது.

இது குறித்து சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தனது டுவிட்டரில் கூறி இருப்பதாவது:-

தமிழகத்தில் மேலும் 3 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டு உள்ளது. இதை தொடர்ந்து தமிழகத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 6 ஆக உயர்ந்து உள்ளது

தாய்லாந்திலிருந்து வந்த இருவருக்கும் நியூசிலாந்திலிருந்து வந்த ஒருவருக்கும் கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டு உள்ளது

கொரோனா பாதிக்கப்பட்ட 6 பேரின் பயண வரலாறுகள் வேறுபட்ட பகுதிகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பாதிப்புகளாகும். இது சமூகத்திற்கு இன்னும் பரவுவதில்லை. புதிதாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஏற்கனவே தனிமைப்படுத்தப்பட்டு உள்ளனர் . ரெயில்வே விமான நிலையம் துறைமுகம் என அனைத்து இடங்களிலும் தீவிர சோதனை நடத்தி வருகிறோம் என கூறி உள்ளார்.

#Corona:All 6 +ve cases are imported cases from diff regions with travel histories & not community transmitted. New cases were already quarantined & in our radar.Screening is more intensified at all ports of arrival incl Railway,dom.arrivals & interstate borders. #Vijayabaskar