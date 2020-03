தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை: பரூக் அப்துல்லா ரூ.1 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு + "||" + National Conference, J&K: Party president and MP Srinagar Dr Farooq Abdullah today released an amount of Rs 1 crore to combat COVID19 threat in J&K from his MPLAD (Members of Parliament Local Area Development Scheme).

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை: பரூக் அப்துல்லா ரூ.1 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு