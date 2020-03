தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் வரும் 31ந்தேதி வரை அனைத்து நட்சத்திர விடுதிகளும் மூடப்படும் என அறிவிப்பு + "||" + All star hotels will be closed until the 31st

