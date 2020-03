கொரோனா வைரஸ் நடவடிக்கை: ‘வெறும் கைதட்டல்கள் உதவாது’ ராகுல் காந்தி

புதுடெல்லி,

இந்தியாவில் கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இதுவரை 298 பேர் உயர்ந்துள்ளது. அத்துடன் 5 பேர் பலியாகியுள்ளனர். கொரோனா வைரஸ் பரவலைத் தடுக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

கொரோனா வைரஸ், இந்தியாவையும் உலுக்கி வருகிற நிலையில் மக்களுக்கு பெரிய அளவில் நிதி சலுகைகளை அறிவிக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி குரல் கொடுத்துள்ளார்.

இதையொட்டி அவர் டுவிட்டரில் ஒரு பதிவு வெளியிட்டுள்ளார்.

அதில் அவர் கூறி இருப்பதாவது:–

நமது பொருளாதாரத்தின் மீதான மிகப்பெரிய தாக்குதல் தான் இந்த கொரோனா வைரஸ். இதனால் சிறு, நடுத்தர தொழில் அதிபர்களும், நமது அன்றாட தினக்கூலி தொழிலாளர்களும் அதிகளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். வெறும் கை தட்டல்கள் மட்டுமே அவர்களுக்கு உதவாது.

இன்றைக்கு, இந்த தருணத்தில் பண நிவாரணம் தேவைப்படுகிறது. வரிச்சலுகைகளை அளிக்க வேண்டும். கடன்களை திருப்பி செலுத்துவதில் நிவாரணம் தர வேண்டும். இதில் உடனடியாக நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர் கூறி உள்ளார்.

The #Coronavirus is a sledgehammer blow to our brittle economy.



Small & medium businesses & daily wage earners are the worst hit. Clapping won’t help them. Only a massive economic package that includes direct cash transfers, tax breaks & a moratorium on loan repayments, will. pic.twitter.com/xMBW3BGk10