மாநில செய்திகள்

அரசுக்கு பொதுமக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும்; துரைமுருகன் + "||" + The public should have full cooperation with the government; Duraimurugan

அரசுக்கு பொதுமக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும்; துரைமுருகன்