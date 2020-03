மாநில செய்திகள்

நாடு முழுவதும் மருத்துவர்கள், பணியாளர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் கரவொலி எழுப்பிய மக்கள் + "||" + People around the country have been applauding thanks to doctors and staff

நாடு முழுவதும் மருத்துவர்கள், பணியாளர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் கரவொலி எழுப்பிய மக்கள்