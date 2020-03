மாநில செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் எதிரொலி; சென்னையில் மெட்ரோ ரெயில் சேவை வரும் 31ந்தேதி வரை நிறுத்தம் + "||" + Corona virus; Metro train service in Chennai to be stopped till 31st

கொரோனா வைரஸ் எதிரொலி; சென்னையில் மெட்ரோ ரெயில் சேவை வரும் 31ந்தேதி வரை நிறுத்தம்