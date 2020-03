மாநில செய்திகள்

3 வாரங்களுக்கு ஊரடங்கை செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் வேண்டுகோள் + "||" + For 3 weeks Action should be taken to implement the curfew To the central and state governments Dr. Anumani Ramadas request

