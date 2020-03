தேசிய செய்திகள்

கொரோனா முன்னெச்சரிக்கை விதிமுறைகளை மக்கள் தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை: பிரதமர் மோடி + "||" + Many people are still not taking the lockdown seriousl pm modi tweet

