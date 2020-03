பிற விளையாட்டு

கொரோனா வைரஸ் தொற்று: டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கை ஒத்திவைப்பது "தவிர்க்க முடியாதது" - ஜப்பான் பிரதமர் + "||" + Postponing Tokyo Olympics over COVID-19 may become inevitable: Shinzo Abe

கொரோனா வைரஸ் தொற்று: டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கை ஒத்திவைப்பது "தவிர்க்க முடியாதது" - ஜப்பான் பிரதமர்