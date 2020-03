தேசிய செய்திகள்

தடுப்புக்காவலில் வைக்கப்பட்டு இருந்த ஜம்மு காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வர் உமர் அப்துல்லா விடுவிப்பு + "||" + Omar Abdullah released after nearly 8 months of detention

