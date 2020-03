தேசிய செய்திகள்

பிற வங்கியின் ஏடிஎம்-ல் இருந்து பணம் எடுக்க கட்டணம் கிடையாது - நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு + "||" + Union Finance Minister Nirmala Sitharaman Debit card holders who withdraw cash from any bank's ATM can do it free of charge for the next 3 months

பிற வங்கியின் ஏடிஎம்-ல் இருந்து பணம் எடுக்க கட்டணம் கிடையாது - நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு