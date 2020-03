மாநில செய்திகள்

காவலர்கள் தினப்படி ரூ.500 ஆக உயர்வு; முதல் அமைச்சர் பழனிசாமி அறிவிப்பு + "||" + Rs. 500 per day for guards; Announced by CM Palanisamy

காவலர்கள் தினப்படி ரூ.500 ஆக உயர்வு; முதல் அமைச்சர் பழனிசாமி அறிவிப்பு