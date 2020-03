மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் தடை காலத்தில் வாரியம் சார்பில் குடிநீர் வழங்கப்படும் என அறிவிப்பு + "||" + Drinking water will be served on behalf of the Board during the ban period in Tamil Nadu

தமிழகத்தில் தடை காலத்தில் வாரியம் சார்பில் குடிநீர் வழங்கப்படும் என அறிவிப்பு