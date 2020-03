தேசிய செய்திகள்

கொரோனா ஆய்வு உள்ளிட்ட விசயங்களுக்காக ரூ.15 ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு; பிரதமர் மோடி உரை + "||" + Rs.15,000 crores allocated for such matters as corona inspection; PM Modi's speech

கொரோனா ஆய்வு உள்ளிட்ட விசயங்களுக்காக ரூ.15 ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு; பிரதமர் மோடி உரை