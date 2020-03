தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த 2 பேர் குணம் அடைந்தனர் + "||" + Pune: Two people who were found positive two weeks back, have now tested negative(twice) for #COVID19,

