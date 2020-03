மாநில செய்திகள்

சென்னையில் இன்று மாலை 6 மணி முதல் டீக்கடைகளை மூட மாநகராட்சி ஆணையர் உத்தரவு + "||" + Municipal commissioner ordered to close the shops in Chennai from 6 pm today

