மாநில செய்திகள்

நம்மை நாம் காக்க அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு தருவோம்; துணை முதல் அமைச்சர் வேண்டுகோள் + "||" + We will cooperate with the government to protect ourselves; Request of Deputy CM

நம்மை நாம் காக்க அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு தருவோம்; துணை முதல் அமைச்சர் வேண்டுகோள்