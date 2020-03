தேசிய செய்திகள்

21 ஊரடங்கு நாள் காலத்தில் 80 கோடி மக்களுக்கு கிலோ ரூ.2 க்கு கோதுமை ரூ.3 க்கு அரசி + "||" + 80 crore Indians to get wheat at Rs 2 per kg, rice Rs 3 per kg during 21-day lockdown against coronavirus COVID-19

21 ஊரடங்கு நாள் காலத்தில் 80 கோடி மக்களுக்கு கிலோ ரூ.2 க்கு கோதுமை ரூ.3 க்கு அரசி