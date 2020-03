மாநில செய்திகள்

கொரோனா நோய் தீவிரத்தை உணர்ந்து வீட்டை விட்டு யாரும் வெளியே வர வேண்டாம் - எடப்பாடி பழனிசாமி உருக்கமான வேண்டுகோள் + "||" + Corona realized the severity of the disease Do not let anyone leave the house to come out Edapadi Palanisamy Heartfelt Request

