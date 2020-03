மாநில செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பை தொடர்ந்து முதல்-அமைச்சர் அறிவிப்பு; மாணவர்களுக்கு ஆண்டு இறுதித்தேர்வு கிடையாது - 9-ம் வகுப்பு வரை அனைவரும் தேர்ச்சி + "||" + Students have no year-end exams Until 9th grade All Pass

