தேசிய செய்திகள்

உணவுப் பொருட்களை ஏழைகளுக்கு இலவசமாக கொடுக்க வேண்டும்-மாயாவதி வற்புறுத்தல் + "||" + Mayawati Says Poor Should Get Essential Commodities for Free During Nationwide Lockdown

உணவுப் பொருட்களை ஏழைகளுக்கு இலவசமாக கொடுக்க வேண்டும்-மாயாவதி வற்புறுத்தல்