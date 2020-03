தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பால் மேலும் ஒருவர் பலி + "||" + A 65-year-old man from Hyderpora, Srinagar passes away due to Coronavirus; Four of his contacts also tested positive yesterday:

