தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா பாதித்தோர் எண்ணிக்கை 649 ஆக உயர்வு + "||" + Total number of #COVID19 positive cases rise to 649 in India (including 593 active cases, 42 cured/discharged people and 13 deaths): Ministry of Health and Family Welfare

